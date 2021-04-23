Sivilleri devlet görevlisi gibi gösterip, yurt dışına kaçıranlara operasyon: 2 tutuklama
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde, sivil kişileri devlet görevlisi gibi gösterip, 6 bin Euro karşılığında yurt dışına kaçıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 kişiden 2’si tutuklandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada aralarında seyahat acentesi çalışanlarının da bulunduğu bir grubun, sivil kişileri devlet görevlisi gibi gösterip, sahte belgeler düzenleyerek kişi başına 6 bin Euro karşılığında yurt dışına kaçırdığını belirledi.
Soruşturmayı derinleştiren jandarma şüphelilerin adreslerini tespit ederek, düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geride bıraktığımız haftaya AKP'li belediyelerin yurt dışına kaçmak isteyenlere gri hizmet pasaportu temin edip yurt dışına kaçmaları damga vurmuştu. Skandal olayı Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Veli Ağbaba ortaya çıkarmıştı.
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