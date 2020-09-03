Siyanürü nasıl aklayacaksınız?

03 Eylül 2020 Perşembe, 02:00

Mevcut okulun bulunduğu sanayi alanının yanında tahsis edilen 6 dönümlük bir alan üzerine inşa edilecek Fatsa Mesleki Eğitim Merkezi Okulu binasının yapımı için protokol Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ejder Yılmaz’ın temsilcisi Gülsün Hasanoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu arasında imzalandı.

Ejder Yılmaz’ın yapacağı okula ilk tepki CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı ve Ordu Çevre Derneği yönetiminden geldi. CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı “Havaya, suya, toprağa zehir salanların, insanlarımızı geleceğimizi yavaş yavaş zehirleyenlerin yaptığı hayırdan hayır gelmez. Bu okul neden yaptırılıyor? Bu tam da bir taşla iki kuş vurmaktır maden şirketi açısından. Bu maden şirketi hem halkla ilişkiler anlamında kendi imajını yükseltecek hem de bu tür faaliyetler şirketlerin vergiden muaf olmalarını sağladığı için ciddi bir vergi indirimi alacak. Yani yardım bedavaya gelecek. Ne güzel değil mi?” dedi.

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu da yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Fatsa’da siyanürle altın ayrıştırma işletmeciliği yaparak yaşam alanlarını, tarım ve orman arazilerini yok eden şirketin Ordu Valiliği ile yaptığı okul yapma projesi aklanmasını sağlayamaz. Şirketin bu hamlesi çalışma alanını genişletmek için başlattığı ÇED sürecindeki engelleri ortadan kaldırmaya yönelik taktiktir. Yaşam alanlarınıza, doğaya zarar veren siyanürle altın ayrıştırma çalışmalarına, HES’lere, taşocaklarına, deniz dolgularına, derelerin ‘ıslah’ adı altında yok edilmesine karşı mücadelemiz sürecek.”



