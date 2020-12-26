Siyasilerden Olay TV'nin kapatılmasına tepki
Sadece 26 gündür yayın hayatında olan Olay TV'nin dün kapatılmasına siyasi liderlerden tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz bu karanlığı hak etmiyor. Aydınlığı mutlaka getireceğiz" dedi.
30 Kasım'da yeniden yayın hayatına başlayan Olay TV dün kapatıldı. İşte siyasi liderlerden gelen tepkilerden bazıları...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Olay Tv'nin ekranlarının kararmasına karşı, "Ülkemiz bu karanlığı hak etmiyor. Aydınlığı mutlaka getireceğiz" dedi.
KARAMOLLAOĞLU: UTANÇ SEBEBİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan da sert bir tepki geldi. Karamollaoğlu, "Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iş başına gelen bir iktidarın döneminde, Olay TV‘nin sadece 26 gün yayın hayatına devam edebilmesi ve akabinde baskılar sonucu ekran karartması; ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir. Basının özgür olmadığı, gazetecilerin hapsedildiği, fikirlerin rahatlıkla ifade edilemediği bir ülkenin kalkınması da ilerlemesi de mümkün değildir" dedi.
BABACAN: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜNÜ KISITLAYANLARIN GÖRÜNTÜSÜ
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da konuk olduğunu anımsatarak, "Dün akşam konuğu olduğum Olay TV‘nin ekranına düşen karanlık, basın özgürlüğünü kısıtlayanların görüntüsüdür" dedi.
DAVUTOĞLU: KANDIRANLAR KORKAR BASINDAN
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Olay TV’nin iktidar baskısı sonucu daha bir ay olmadan kapanması, demokrasimiz adına utançtır! Neden korkuyorsunuz bağımsız gazetecilerden? Unutmayın sadece şaibeli işleri olan, kirli ilişkiler ağına bulaşan, yalanlarla insanları kandıranlar korkar basından" tepkisini gösterdi.
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