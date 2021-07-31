Skandal iddia: "Helikopter ve uçaklar ek ücret almak için yangın çıkar çıkmaz müdahale etmiyor"
Orman yangınlarına müdahalede kullanılan uçak ve helikopterlerin yangın ihbarı alınır alınmaz müdahale etmediği, bunun nedeninin ek ücret almak istemeleri olduğu iddia edildi.
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, orman yangınlarına müdahalede kullanılmak üzere kiralanan yangın söndürme uçak ve helikopterlerine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.
Yalım, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sözkonusu uçak ve helikopterlerin sadece havaalanlarında çekildikleri hangarlar için bile kira bedeli ödendiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:
"Yangın çıktığında ise uçtukları saat sürecine göre ayrı bir ek ücret ödeniyor. Bu ücret her nedense uçak sahibi ülkeye ve şirkete göre değişiyor. Uçaklar ve helikopterler yangın ihbarını alır almaz uçmuyorlar. Neden mi? Çünkü uçtukları süre boyunca ek ücret alacakları için yangın ne kadar geç sönerse o kadar fazla ek ücret alacakları için yangın büyümeden müdahale edilmiyor. Bu İddialar doğru ise vahim bir durumdur"
Yalım iddialarını şu sözlerle sürdürdü:
"Elin yabancısı senin yanan ormanına değil alacağı paraya bakar. Bu nedenle yerli ve milli olan THK derhal yapılandırılmalı eski işlevine kavuşturulmalıdır. Saraya tahsisli bir kişinin emrine hizmet eden 8 uçak, 7 helikopterlik bir filo varken, ülkemize ait tüm vatandaşlarımızın hizmetine tahsisli bir yangın filomuzun olmayışı çok acıdır. Buradan yetkililere ve AKP Saray İktidarına sesleniyorum. O ormanlarda çıkan yangınlarda yok olan ağaçlar ve canlıların ve de vatandaşlarımızın mallarının, canlarının kayıplarından siz sorumlusunuz. Derhal bu durum en kısa ayrıntısı ile gözden geçirilip tedbirler alınmalıdır."
Özkan Yalım'ın paylaşımları:
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