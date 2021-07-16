Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky: “Nicolae’nin ayrılması zor”

16 Temmuz 2021 Cuma, 22:53

Slavia Prag’ın Polonya ligi ekiplerinden Piast Gliwice ile oynadığı hazırlık maçının ardından Jindrich Trpisovsky, Rumen orta saha Nicolae Stanciu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kulübün internet sitesine verdiği röportajda Trpisovsky, Stanciu’ya gelen tekliflerin çok düşük olduğunu belirtirken 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi.

“AYRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Tripsovsky yaptığı açıklamada “Nicolae’nin ayrılması kesinlikle söz konusu değil. Kendisine yapılan teklifler yetersiz ve değerini karşılamıyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Yine de her oyuncuya gelecek teklife hazırlıklı olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

“ANLAŞMA OLMADI”

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, Stanciu için Galatasaray’la görüştüklerini ancak anlaşma sağlanamadığını belirtmişti.

Stanciu, geçtiğimiz sezon 45 maçta 16 gol ve 8 asistlik kaydetmişti.