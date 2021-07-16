Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i tekrar kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Benfica'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Önceki başkan Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmış ve geçici olarak Rui Costa başkanlığa gelmişti. Costa'ya Vieria taraftarlarınca tehditler savruldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rui Costa arasında yapılması planlanan Gedson Fernandes zirvesi gecikebilir.
Galatasaray'da Gedson transferine tehdit rötarı
Geçici başkana yapılan ölüm tehditleri nedeniyle Gedson Fernandes transferi için planlanan Terim ile Rui Costa görüşmesi geri planda kalabilir.
Portekiz kulübü Benfica, başkan Luis Filipe Vieira'nın tutuklanmasının ardından Rui Costa'nın seçimlere kadar geçici başkan olduğunu duyurdu. Ancak; Rui Costa'nın oğlunun yaptığı bir açıklama, kulübün iç karışıklığının ne kadar vahim olduğunun bir göstergesi. Rui Costa'nın en büyük oğlu Filipe Costa sosyal medyadan flaş bir açıklama yaptı ve geçici başkanlık nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını söyledi. Bu nedenle Gedson Fernandes transferi için planlanan Terim ile Rui Costa görüşmesi geri planda kalabilir.
Video Haberler
- Temizlik görevlisi bayılan kuşa böyle su içirdi
- Pazar savaş alanına döndü! Kavga anı kamerada
- Zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
- Bursa'da korkunç olay: 1 ölü, 1 yaralı
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Binance’a bir kötü haber daha
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Anonymous yazdı, Sedat Peker yanıt verdi
- Hülya Avşar'a belediye başkanı adaylığı teklifi
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu
- Gaziantep'te aslan kaçtı!
- Bulu, önce inanmadı sonra hesabını kapattı
- Sisam adası yanıyor