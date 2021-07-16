Galatasaray'da Gedson transferine tehdit rötarı

Portekiz kulübü Benfica, başkan Luis Filipe Vieira'nın tutuklanmasının ardından Rui Costa'nın seçimlere kadar geçici başkan olduğunu duyurdu. Ancak; Rui Costa'nın oğlunun yaptığı bir açıklama, kulübün iç karışıklığının ne kadar vahim olduğunun bir göstergesi. Rui Costa'nın en büyük oğlu Filipe Costa sosyal medyadan flaş bir açıklama yaptı ve geçici başkanlık nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını söyledi. Bu nedenle Gedson Fernandes transferi için planlanan Terim ile Rui Costa görüşmesi geri planda kalabilir.