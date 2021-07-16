Galatasaray'da Gedson transferine tehdit rötarı

Geçici başkana yapılan ölüm tehditleri nedeniyle Gedson Fernandes transferi için planlanan Terim ile Rui Costa görüşmesi geri planda kalabilir.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 09:49
Galatasaray'da Gedson transferine tehdit rötarı
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Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i tekrar kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı Benfica'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Önceki başkan Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanmış ve geçici olarak Rui Costa başkanlığa gelmişti. Costa'ya Vieria taraftarlarınca tehditler savruldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Rui Costa arasında yapılması planlanan Gedson Fernandes zirvesi gecikebilir. 

Portekiz kulübü Benfica, başkan Luis Filipe Vieira'nın tutuklanmasının ardından Rui Costa'nın seçimlere kadar geçici başkan olduğunu duyurdu. Ancak; Rui Costa'nın oğlunun yaptığı bir açıklama, kulübün iç karışıklığının ne kadar vahim olduğunun bir göstergesi. Rui Costa'nın en büyük oğlu Filipe Costa sosyal medyadan flaş bir açıklama yaptı ve geçici başkanlık nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını söyledi. Bu nedenle Gedson Fernandes transferi için planlanan Terim ile Rui Costa görüşmesi geri planda kalabilir.


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