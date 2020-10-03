Şoförünün ABB personeline kasten çarptığı MHP'li vekil, başka bir görevliyi suçlu buldu!

03 Ekim 2020 Cumartesi, 20:27

Araç girişinin yasak olduğu alana girmek isteyen Meclis İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü olduğu belirtilen kişi, belediye personeline kasten çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen güvenlik görevlisinin yardımına çevredekiler koştu. Yaşanan olayla ilgili sosyal meda hesabından açıklama yapan Haberal, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA personelini suçlu buldu.

"DOĞAL OLARAK DA ŞOFÖRÜM TEPKİSİNİ GÖSTERİP,OTOMOBİLİ SÜRMÜŞ"

Haberal şunları söyledi:

"Bugün Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Merhum Zeki Ergezen’in cenazesine katılmak maksadıyla Kocatepe Camii’ne gittiğim esnada müessif ve münasebetsiz bir olay yaşanmıştır. Resmî otomobilimi kullanan şoför arkadaşımla Camii’ye giriş esnasında Büyükşehir Belediyesi ANFA görevlisinin son derece kaba ve kırıcı muamelesine maruz kaldım. Önce otomobilimin camına ANFA görevlisinin eliyle vurarak hakeratamiz bir davranışıyla karşılaştım. Bir provokasyon ihtimaline karşılık soğukkanlılık ve sağduyuyla hareket ettim ve otomobilden inip yürüyerek Cenaze Namazı’nın kılınacağı alana intikal ulaştım. Arkasında ANFA görevlisinin önyargılı ve tahammülsüz muamelelerinin şöförümü hedef alarak devam ettiğini, hatta fiili müdahelede bulunduğunu namaz sonrası öğrendim. Doğal olarak da şoförüm tepkisini gösterip otomobili sürünce orada görevli bulunan bir şahsa çarpmış, bunun üzerine da şahsıma iftira kampanyası hazırlanarak sosyal medyadan servis edilmiştir. Olay tamamen bundan ibarettir. ANFA görevlisinin yetkisi olmadan otomobille girişime menfi şekilde müdahil olması, sonrasında bilgim ve dahilim olmadan otomobilimin kurulan bariyerlerin açık kısmından girme teşebbüsü istenmeyen görüntülere yol açmıştır...

Özellikle gelişmelerden son derece üzgün olduğumu paylaşmak isterim. Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur. Konuyla ilgili gerekli inceleme ve takibat devam etmektedir... Ayrıca bir anlık dikkatsizlikle otomobilin temas ettiği ilgili güvenlik görevlisinin müsebbibi tamamıyla ANFA görevlisidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi de hasseten iletiyorum...Kamuoyunun takdirlerine konuyu arz ediyorum...

YAŞANAN OLAYI BELEDİYE YÖNETİMİNİN DEĞİŞMESİNE BAĞLADI

Belediye yönetiminin değişmesinin ardından böyle bir olay yaşanmasının manidar olduğunu belirten Haberal, "Sakince olup biteni anlatıp tasvip etmediğimi beyan ettim;ağza alınmaz hakaretlere maruz kaldım.TBMM’nin resmi aracı sivil insanlarca yumruklandı,devletin memuru tehdit edildi.Hoş olmayan ve yakışmayan bir olay vuku buldu.(ben araçta yok iken). Vandallık meşruiyet kazandı devletin emniyet güçlerinin yerine kendini konumlandıran sivil insanlar ANFA tarafından sokağa sûruldü. Ankaralıyım,iki dönemdir Ankara milletvekiliyim.Sivil hayatta da milletvekili ikende Hacı Bayram Camisine gittiğimde kendisini polis memuru yerine koyan hiçbir görevliyle karşılaşmadım.Belediye yönetimi değişince ANFA güvenlik kimlerle doldurulmuş öğrendik. Dahası şahsım olayın içinde yokken kameraya çekip ismimle servis edenlerin,o görüntülerin başlangıcını yayınlamakta boyunlarının borcudur" diye konuştu.