Araçla yasak alana girmek isteyen MHP’li vekil Erkan Haberal'ın şoförü ABB personeline kasten çarptı
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in Ankara Hacı Bayram Veli Camii'ndeki cenaze töreninde, araçla kapalı alana girmek isteyen Meclis İdare Amiri ve MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü olduğu belirtilen kişi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) görevlisine çarptı.
Ergezen için TBMM'de düzenlenen törenin ardından Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Araç girişinin yasak olduğu alana girmek isteyen ve Meclis İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü olduğu belirtilen kişi, belediye personeline çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen güvenlik görevlisinin yardımına çevredekiler koştu.
Polisler yere düşen görevliye müdahale etti. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay anının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti
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