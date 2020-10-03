Araçla yasak alana girmek isteyen MHP’li vekil Erkan Haberal'ın şoförü ABB personeline kasten çarptı

03 Ekim 2020 Cumartesi, 17:21

Ergezen için TBMM'de düzenlenen törenin ardından Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Araç girişinin yasak olduğu alana girmek isteyen ve Meclis İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü olduğu belirtilen kişi, belediye personeline çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen güvenlik görevlisinin yardımına çevredekiler koştu.

Polisler yere düşen görevliye müdahale etti. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay anının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti