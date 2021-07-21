Softbolda Amerika ve Japonya galibiyetle başladı
2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ilk gününde softbolda oynanan maçlarda Amerika ve Japonya, ilk maçlarını kazandı.
Softbolda günün açılış maçında son olimpiyat şampiyonu Japonya, Avustralya ile karşı karşıya geldi. Fukushima Azuma Beyzbol Stadyumu'ndaki oynanan maçta ev sahibi Japonya 7-1’lik skorla rahat bir galibiyet aldı. Karşılaşma 5. inning itibariyle kurallar gereği sona erdi ve Japonya, oyunlardaki ilk galibiyetini elde etti.
Softbol kurallarına göre 5. inning sonunda herhangi bir takımın skorda 7’yi bulması halinde karşılaşmada kalan inningler oynanmıyor.
AMERİKA GALİBİYETLE BAŞLADI
Oyunlarda Japonya ile birlikte favori konumunda yer alan Amerika, İtalya’yı 3-1 mağlup etti. 2008 yılında Pekin’de düzenlenen olimpiyatlarda da Amerika Milli Takımı’nda yer alan başlangıç atıcısı Cat Osterman, bugünkü karşılaşmada da açılış atışını yapan isim oldu. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan kadroda yer alan Osterman, karşılaşmada 4 kez strikeout yaptı.
SOFTBOL 13 YIL SONRA OLİMPİYATTA
1996'da ilk kez olimpiyatlara dahil edilen softbol 2000, 2004 ve 2008 yıllarında da oyunlarda yer almıştı. 2008 yılında Pekin’de düzenlenen olimpiyatların ardından listeden çıkartılan softbol 13 yıl sonra tekrar oyunlara döndü.
2008’de Amerika’yı mağlup eden Japonya tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. Amerika ise 1996, 2000 ve 2004 olimpiyatlarında altın madalya kazanmıştı.
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