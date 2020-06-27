Sokağa çıkma yasağı başladı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 09:39

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 09:30’da başlayan kısıtlama 15:00’e kadar sürecek.





