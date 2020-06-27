Sokağa çıkma yasağı başladı
YKS nedeniyle saat 09.30-15.00 saatleri arasında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 09:30’da başlayan kısıtlama 15:00’e kadar sürecek.
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