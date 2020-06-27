Sokağa çıkma yasağı başladı

YKS nedeniyle saat 09.30-15.00 saatleri arasında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2020 Cumartesi, 09:39
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT dolayısıyla 09:30’da başlayan kısıtlama 15:00’e kadar sürecek.



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