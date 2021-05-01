Sokağa çıkma yasağında tribünler doldu; korona stada giremedi!
Koronavirüs salgının yoğun biçimde hissedildiği Giresun'da sokağa çıkma kısıtlaması - tam kapanma - ve seyirci yasağı olmasına rağmen Giresunspor-Akhisar maçını binlerce kişi izledi.
TFF 1. Lig'de GZT Giresunspor'un Akhisarspor'u 3-0 yenerek son haftaya avantajla girdiği maçta ilginç görüntüler yaşandı.
Koronavirüs salgının yoğun biçimde hissedildiği Giresun'da sokağa çıkma kısıtlaması - tam kapanma - ve seyirci yasağı olmasına rağmen Giresunspor-Akhisar maçını binlerce kişi izledi. Giresunspor kulübü maçı izleyenleri sağlık çalışanı olarak duyursa da takım kaptanı Eren Tozlu başta olmak üzere verdikleri demeçlerle, "seyirci olayını" bir anlamda kabul ettiler,.
Maç bitiminde bir hayli üzgün olduğu gözüken Akhisarspor Teknik Direktörü Mustafa Ati, "Sokağa çıkma yasağında 5 bin kişi vardı sahada. Bunun hesabını kim verecek? Sayın Vali, belediye başkanı ve spor bakanımız bu konuda ne diyecekler" ifadesini kullandı.
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