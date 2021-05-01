Sokağa çıkma yasağında tribünler doldu; korona stada giremedi!

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:11

TFF 1. Lig'de GZT Giresunspor'un Akhisarspor'u 3-0 yenerek son haftaya avantajla girdiği maçta ilginç görüntüler yaşandı.

Koronavirüs salgının yoğun biçimde hissedildiği Giresun'da sokağa çıkma kısıtlaması - tam kapanma - ve seyirci yasağı olmasına rağmen Giresunspor-Akhisar maçını binlerce kişi izledi. Giresunspor kulübü maçı izleyenleri sağlık çalışanı olarak duyursa da takım kaptanı Eren Tozlu başta olmak üzere verdikleri demeçlerle, "seyirci olayını" bir anlamda kabul ettiler, .

Maç bitiminde bir hayli üzgün olduğu gözüken Akhisarspor Teknik Direktörü Mustafa Ati, "Sokağa çıkma yasağında 5 bin kişi vardı sahada. Bunun hesabını kim verecek? Sayın Vali, belediye başkanı ve spor bakanımız bu konuda ne diyecekler" ifadesini kullandı.