Sokak hayvanlarına sıcak yuva, üreticiye destek

28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:21

Son iki yılda bin 500 kedi ve köpeğe yeni yuva bulan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla sokak hayvanı sahiplenen yurttaşlara kedi ve yavru köpeklerin kullanabileceği hasır sepet hediye etmeye başladı. Sepet dağıtımı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in katıldığı programla başladı. Bugün sabah saatlerinde Kültürpark'taki Küçük Hayvan Polikliniği'ne kedi ve yavru köpek sahiplenmek için gelen aileler can dostlarını sepetleriyle birlikte Başkan Soyer'in elinden aldı. Doğal malzemeden, kullanımı pratik ve nostaljik sepetler hayvan sahiplenenler tarafından da beğenildi.





Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu üyesi Aybars Yıldırım ve Yahya Yıldız ile sokak hayvanı sahiplenen yurttaşlar katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, satın almak yerine bir sokak hayvanına kucak açan ailelere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. Sokak hayvanı sahiplenen yurttaşlara sepet dağıtarak iki projeyi bir çatı altında birleştirdiklerini aktaran Soyer, “Birincisi sokak hayvanlarının yuva sıcaklığında hayatlarına devam etmelerini sağlıyoruz. İkincisi ise yok olmaya yüz tutmuş bir el sanatı olan sepetçiliği destekliyoruz. Özetle ‘satın alma sahiplen, sepetler bizden” diyoruz. Arkadaşlarımız büyük bir ustalıkla ve hızla üretim yapıyorlar. Milletvekilimiz Özcan Purçu’ya desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Sokak hayvanı sahiplenen yurttaş sayısını artırmak ve süreci kolaylaştırmak için pandemi döneminde yeni bir uygulamayı daha hayata geçireceklerini söyleyen Soyer, “Işıkkent’teki barınağımızda bulunan sokak hayvanlarının resimlerini ve kimliklerini pazartesi gününden itibaren yayınlayacağız. Yurttaşlarımızın internet sitemiz üzerinden beğenip sahiplenmek istediği sokak hayvanını tam kapanma süreci nedeniyle evlerine kadar teslim edeceğiz ve üreticilerimizin ürettiği sepetlerden armağan edeceğiz” diye konuştu.

PURÇU: İZMİR ADINA GURUR DUYUYORUM

Bu projenin çok önemli olduğunu söyleyen İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise “Hem sokak hayvanı sahiplendiriliyor hem de maalesef ölmek üzere olan bir mesleği canlandırıyoruz. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Neptün Soyer Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde Tunç Başkanımız bütün kesimlere ulaşıyor. Roman vatandaşlarımıza ciddi destek ve katkıları oldu. İzmir adına gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

ENGELLİ KEDİ SAHİPLENDİLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği’nden bir gözü görmeyen kedi sahiplenen Deniz Cihan Kaynak, “Önceliğimiz engelli hayvanları sahiplenmek olmalı. Çünkü bu hayvanların dışarıda yaşaması zor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sahiplendirmeyi teşvik etmek için başlattığı sepet dağıtımı çok güzel bir uygulama. El emeği, göz nuru bu sepetleri kediler de çok seviyor. Doğal malzeme olduğu için de hayvanlara zarar vermiyor. Çok iyi düşünülmüş” dedi.

Ön kolu olmayan bir kediyi sahiplenen Hülya Eltutan ise “Ben daha önce iki kör kedi de sahiplenmiştim. Sokaklarda yaşayan çok ihtiyaçlı olan hayvanları insanlarımız sahiplenmeli. Büyükşehir’in dağıttığı sepetler doğal olduğu için kediler de rahat kullanıyor. Pet Shop’lar da bile bu sepetler yer almalı” diye konuştu. Ailesi ile birlikte etkinliğe katılan ve yavru bir köpek sahiplenen 3 yaşındaki Bilge Akın’ın da mutluluğu görülmeye değerdi.

ÜRETİCİLERİ MUTLU ETTİ

Babadan oğula geçen sepetçilik mesleğini sürdüren Burhan Türkmen ile Erdoğan Ataş, pandemi döneminde vermiş oldukları destekten ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ederek, “Yavaş yavaş bu meslek ölmeye başladı. Artık gençlerimiz bu işi yapmak istemiyor. Bu proje ile işlerimiz canlandı, bu zor dönemde ekmek parası kazanıyoruz. Sokak hayvanları için de güzel bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

SATIN ALMA SAHİPLEN

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki sahipsiz, yaralı, engelli, hasta ya da bakıma muhtaç hayvanları yalnız bırakmıyor. Işıkkent ve Seyrek köpek bakımevleri sahipsiz hayvanlara yuva olurken, sokakta yaşayan ve hastalanan sokak hayvanları Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla polikliniğe getirilerek iyileştiriliyor. “Satın alma sahiplen” sloganıyla Işıkkent Köpek Bakımevi’nde tedavileri tamamlanan, kısırlaştırılan ve işaretlenen köpekler ile Kültürpark’taki Küçük Hayvan Polikliniği’nde bakımları yapılan kediler için de sahiplendirme çalışmaları sürüyor.

VETERİNER SAYISI ARTTI

Son iki yılda sokak hayvanları için acil müdahale ekibi sayısı 2'ye, araç sayısı ise 2'den 5'e çıkarıldı. 2 adet hayvan taşıma karavanı alındı. 21 bin 111 acil müdahale yapıldı. 15 bin 159 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi. Kısırlaştırılan hayvan sayısı 2019 yılına göre 2020 yılında iki katına çıktı. 253 ton mama dağıtıldı. Sokak hayvanları için çevre ilçelerde de etkin hizmet vermek için 7 bölgesel merkez oluşturuldu ve 20 veteriner hekim daha göreve başladı. Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniği’ndeki ameliyathane sayısı ikiye çıkarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Gökdere’de sokak hayvanları için yapımını sürdürdüğü Rehabilitasyon ve Sahiplendirme Merkezi’nin yüzde 75’ini tamamladı. Bin 500 köpeğe yuva olacak merkez, Ekim ayında hizmete girecek. Merkezde ayrıca sokağa t erkedilmiş yaşlı çiftlik hayvanları için 10 bin metrekarelik barınma alanı da yer alacak.