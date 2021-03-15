Sokak ortasında linç girişimi: Tekme tokat öldüresiye dövdüler

15 Mart 2021 Pazartesi, 10:02

Olay dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı.

Darbeler sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darp etmeye devam etti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntünün sonunda yerden güçlükle kalkabilen adamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.



