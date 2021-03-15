Sokak ortasında linç girişimi: Tekme tokat öldüresiye dövdüler
Antalya’da 5 kişi, sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar tekme tokat dövdü. Yaklaşık 1 dakika süren dayağın ardından bir ara yere düşüp kendinden geçen adam güçlükle doğrularak bölgeden uzaklaştı.
Olay dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı.
Darbeler sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darp etmeye devam etti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntünün sonunda yerden güçlükle kalkabilen adamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.
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