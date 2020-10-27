Sokak röportajında iktidarı eleştiren yurttaş ikinci kez gözaltına alındı!
Antalya'da verdiği sokak röportajında iktidarı eleştirdiği için aynı gün evini basan polisler tarafından gözaltına alınan İsmail Demirbaş, ikinci kez gözaltına alındı.
Antalya'da sokak röportajı sırasında konuşan İsmail Demirbaş, ülke ekonomisinin gidişatını ve iktidarı eleştirmişti. Röportaj yayınlandıktan sonra Demirbaş'ın evini polisler basarak kendisini gözaltına almıştı.
İsmail Demirbaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra dün gece de gözaltına alındı. Demirbaş, dün de İlave TV'ye konuşmuştu.
Röportajı gerçekleştiren Kendine Mikrofon isimli hesap ise şu paylaşımı yaptı:
"Kanalımıza verdiği bu röportajdan sonra 22 ekim gecesi göz altına alınan vatandaş, 23 ekimde yurt dışı yasağı ve haftada bir imza vermek şartıyla salıverilmişti. Az önce edindiğim bilgiye göre saat 02:30 sularında tekrar göz altına alınmış."
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