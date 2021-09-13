Sokakta yürürken yakalandı: FETÖ dershanesinin 'ser rehber'i yeniden cezaevinde
FETÖ soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emel K. (32) yakalandı. Emel K.'nin, FETÖ'nün kapatılan dershanesinde 'ser rehber' olarak görev yaptığı öne sürüldü.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve dershanelerde 'ser rehber' olarak görev yaptığı belirtilen Emel K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Emel K.'yi Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada gözaltına aldı. Emniyete götürülen Emel K.'nin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Emel K.'nin ayrıca "görev yaptığı dershanede zeki çocukları tespit edip örgüte kazandırmaya çalıştığı" ve "7-11 yaşındaki çocuklara FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kitaplarını okuttuğu ve ideolojik eğitimler verdiği" öne sürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emel K. adliye sevk edildi. 2018 yılında FETÖ üyeliğinden 4 ay tutuklu kalan Emel K. yeniden cezaevine girdi.
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