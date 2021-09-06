Emre Uslu'dan itiraf: FETÖ'de "Gülen kandırıldı" tartışması
FETÖ'nün firari ismi Emre Uslu, ETÖ lideri Fethullah Gülen'in 15 Temmuz’da kandırıldığını öne sürenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
FETÖ'nün darbe girişimi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Emre Uslu, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Firari isim Uslu, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in 15 Temmuz’da kandırıldığını öne sürenlere tepki gösterdi. Uslu, bir diğer FETÖ'nün firari ismi Ahmet Dönmez'in, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz ile ilgili değerlendirmesini ele aldı.
"ÇOK SAÇMA"
Gülen’in yakın çevresindeki bir grup tarafından “Kandırıldığını” öne süren Dönmez'e yanıt veren Uslu, “Gülen’in ne kadar dikkatli biri olduğunu bilenler için bu anlatılanlara kolayca inanması çok saçma. Dolayısıyla sürecin bir yerine kadar doğru bilgilerin akmış olması lazım.” dedi.
Uslu şunları söyledi:
"Adil Öksüz’ün ekibinin yanında Öksüz tarafından tasfiye edilen diğer ekiplerin de Gülen’i aldattığına -en azından ona doğru bilgi vermediklerine- inanmamız gerekiyor, değilse bunun başka bir izahı olmalı. Benim analizim şu:
Gülen’in ne kadar dikkatli biri olduğunu bilenler için bu anlatılanlara kolayca inanması çok saçma. Dolayısıyla sürecin bir yerine kadar doğru bilgilerin akmış olması lazım."
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