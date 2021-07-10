SOL Parti’den Ankara ve İstanbul’da ‘Sol buluşmalar'
SOL Parti’nin “Adalet, Laiklik ve Demokrasi için” başlıklı ‘sol buluşmaları’ bugün Ankara’da, yarın ise İstanbul’da gerçekleştirilecek. Her iki etkinlikte de sanatçı Erdal Güney sahne alacak. Ankara’daki buluşmaya yazar, oyuncu ve senarist Ercan Kesal da katılacak.
SOL Parti adalet, demokrasi ve laiklik için Ankara ile İstanbul’da yurttaşlarla buluşuyor.
Partinin kuruluşundan bu yana sürdürdüğü örgütlenme çalışmalarının bir parçası olan buluşmaların sloganı “Adalet, Laiklik ve Demokrasi için SOL Buluşma” olarak belirlendi.
SOL Buluşma”nın ilki bugün Ankara’da gerçekleştirilecek. Anıtpark’ta saat 18.30’da başlayacak buluşma tüm yurttaşların katılımına açık.
İstanbul SOL Buluşması ise 11 Temmuz Pazar günü Beşiktaş Dünya Barışı Parkı’nda gerçekleştirilecek.
Her iki etkinlikte de sanatçı Erdal Güney sahne alacak. Ankara’da bugün gerçekleştirilecek buluşmada yazar, oyuncu ve senarist Ercan Kesal da konuşma yapacak.
Buluşmalarda SOL Parti’ye yeni katılan kadınlar, işçiler ve gençler için de ayrı bir kürsü kurulacak.
SOL Parti ülkeyi tarikatların, mafyanın, çete liderlerinin insafına terk etmemek için yurttaşları buluşmalara çağırdı.
SOL Parti MYK Üyesi Mehmet Soğancı, gerçekleşecek etkinlikleri ‘yeni üyelerle buluşma ve mücadeleyi yükseltme’ olarak tanımladı. Soğancı, “Türkiye’nin birçok farklı noktasında tek adam rejimine karşı mücadeleyi büyütüyoruz. Pandemi kısıtlamalarıyla geçen kuruluş çalışmalarından sonra ilk kez Ankara ve İstanbul’da SOL buluşma olacak” dedi.
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