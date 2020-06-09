SOLAREX İstanbul fuarı eylül ayına ertelendi

09 Haziran 2020 Salı, 18:22

Dünya genelinde görülen Covid- 19 pandemisi azalarak devam ederken bir diğer yandan 1 Haziran’da normalleşme takvimine geçildi. Ancak SOLAREX İstanbul fuarı, 2 ay gibi bir sürede seyahat ortamının güvenilirliğinin pekişmesi doğrultusunda yurtdışı ve yurtiçinden daha fazla ziyaretçiyi buluşturmak adına fuar tarihini eylül ayına erteledi.

3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek SOLAREX İstanbul fuarı hakkında yapılan açıklama ise şu şekilde;

Bu yıl yine çok renkli ve enerjik geçmesi için gerekli tüm hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olan SOLAREX İstanbul Fuarı yoğun tanıtım ve reklam süreçlerini yöneterek yeni ihracat kapılarının açılması için çok önemli bir ticari arena olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere her 3 bakanlığın da desteklediği ve 13.sü düzenlenecek SOLAREX İstanbul 2020 solar sektöründeki güçlü konumuyla dünya çapındaki örgütlerin yetkililerinin ağırlayacak.

Yoğun yabancı ziyaretçileri ile 13. yıldır adından söz ettiren ve sektörün ilk ve tek uluslararası fuarı olan SOLAREX İstanbul 2020’de; inovasyon, dijitalleşme, depolama, çatı ges uygulamaları ve finansal yaklaşımlar konularında 20 yi aşkın seminer programı gerçekleştirilecek.

SOLAREX İstanbul, 3 - 5 Eylül 2020 tarihleri arasında tüm solar sektörü paydaşları ile İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.