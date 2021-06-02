Somalı maden işçileri yeniden Ankara'ya yürüyecek

02 Haziran 2021 Çarşamba, 17:09

Bağımsız Maden İş Sendikası’na üye işçiler geçtiğimiz aylarda Ankara’ya yürüyüş düzenleyerek yetkililerden tazminatlarının ödeneceğine dair söz almışlardı. 21 Ekim'de yetkililerle görüşen işçiler, aradan geçen zamanda bir adım atılmadığını, 10 yıllık alacaklarını halen alamadıklarını söyleyerek tekrar Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu.

Soma Hükümet Meydanı’nda toplanan işçiler, kendilerine verilen sözleri ve yapılanları unutmadıklarını vurgulayarak, şöyle tepki gösterdi:

“Bizim haklarımızın çarçur edildiği ortada. Bu bizim hakkımız, emeğimiz. Bizim memleketimiz bu ama bizi yöneten Meclis ‘sizin haklarınızı savunacağız’ diyerek bizim hakkımızı yediler. En son yaşadığımız süreci gördük. 301 arkadaşımız hayatını kaybetti. Ne bir patron yargılandı ne Çalışma Bakanlığı’nda denetleme yapan müfettiş yargılandı. Bu devlet nasıl bir devlet? Yıllardır bizim buradaki hem yeraltı kaynaklarımızı sömürüyorlar, yıllardır alın terimizi peşkeş çektiler. Artık yeter. Sadece Soma’da değil, Zonguldak’ta da aynı şekilde tazminat mağduru olan 600 işçi var. Aynı şekilde Ermenek’te Muğla’da var. Bu dert Türkiye’nin derdi. Enerji Bakanı senin görevin ne? Benden her ay 150 lira elektrik parası alıyorsun. Bu enerjiyi yer altından ben çıkarıyorum. Bu paralar nereye gidiyor? Soma’da bir tane çalışan fabrika yok, tarım yok, sadece madenler var. Bu madenlerde biz çalışıyoruz ama ürettiğimizin karşılığını da alamıyoruz.”