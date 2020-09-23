Son 15 ayda yapılan 57 anketin ortalaması, "Erdoğan ve Cumhur İttifakı gidici" diyor

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 19 şirketin son 15 ayda yaptırdığı 57 anketin ortalamasını paylaştı. Son 15 Ayda yapılan 57 ankette AKP'nin ortalama oy potansiyeli yüzde 32,35, Erdoğan'ın ise yüzde 39,9 olarak hesaplandı.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2020 Çarşamba, 23:34
Son 15 ayda yapılan 57 anketin ortalaması,
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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 57 anketin ortalamasını paylaştı. Son 15 ayda 19 araştırma şirketinin yaptığı anketlere göre, AKP ve Erdoğan'ın iktidar olma şansı yok. AKP ve MHP'nin toplamda alacağı ortalama oy oranı ise 40,62.

Kemal Özkiraz'ın paylaştığı 57 anketin ortalamasına göre partiler şu oranlarda oy aldı:

AKP: Yüzde 32,35

CHP: Yüzde 24,29

MHP: Yüzde 8,27

İYİ Parti: Yüzde 9,2

HDP: Yüzde 9,3

Karasızlar: Yüzde 14

Diğer: Yüzde 2,6

Yapılan anketlere göre, olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortalama 39,9 oranında oya sahip.


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