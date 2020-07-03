Son anket açıklandı! İşte sonuçlar

Metropoll Araştırma Şirketi, son yapılan anketinin sonuçlarını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2020 Cuma, 16:21
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'Türkiye'nin Nabzı Haziran 2020: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Görev Onayı isimli araştırmada, oranlar belli oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görev onayı anketinde sonuç;Evet, onaylıyorum diyenlerin oranı %52Hayır, onaylamıyorum diyenlerin oranı %40,9Fikrim yok diyenlerin oranı ise %7,2 oldu.

Ankette dikkat çeken ayrıntı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine hayır onaylamıyorum diyenlerin sayısındaki artış oldu.

 Daha önce %36,6 olan oran %40,9'a yükseldi.

Türkiye'nin Nabzı ayın 5 rakamı anketi de belli oldu.

Türkiye'nin Nabzı ayın 5 rakamı anketinde konu başlıkları Erken seçim, Libya, İşsizlik, Koronavirüs ve Ayasofya oldu.

Sonuçlar ise şöyle; 


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