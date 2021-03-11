Son anket: MHP baraj altı, AKP'nin oy oranında büyük düşüş
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son anket sonuçlarını yayımladı. Yapılan ankette kararsızlar dağıtılmadan önce AKP yüzde 29 oy alırken, ittifakın diğer ortağı MHP yüzde 6,8 ile baraj altında kaldı.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Youtube kanalında son anket verilerini yayımladı. Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmadan önce AKP yüzde 29 oy alırken ittifakın diğer ortağı MHP yüzde 6,8 ile baraj altında kaldı.
Kararsızlar dağıtıldığında ise, AKP yüzde 35,4, MHP ise yüzde 8,3 alarak yine baraj altında kaldı.
Kararsızlar dağıtılmadan partilerin oy oranı şöyle:
AKP: Yüzde 29,0
CHP: Yüzde 18,2
Kararsızım: Yüzde 13,8
İYİ Parti: Yüzde 12,9
HDP: Yüzde 9,3
MHP: Yüzde 6,8
Oy kullanmayacağım: Yüzde 6,7
DEVA Partisi: Yüzde 2,0
Gelecek Partisi: Yüzde 0,6
Diğer: Yüzde 0,5
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle:
AKP: Yüzde 35,4
CHP: Yüzde 22
İYİ Parti: Yüzde 16,5
HDP: Yüzde 11,3
MHP: Yüzde 8,3
DEVA Partisi: Yüzde 2,9
Gelecek Partisi: Yüzde 1,2
Saadet Partisi: Yüzde 1,2
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