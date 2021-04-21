SON DAKİKA | Avrupa Süper Lig yönetiminden sürpriz karar: Askıya aldık

21 Nisan 2021 Çarşamba, 08:43

Pazar akşamından bu yana dünya futbolunu sarsan Avrupa Süper Ligi'nin askıya alındığı açıklandı. 12 kulübün katılımı ile başlayan ve 'ayrılıkçı' olarak gösterilen proje İngiliz kulüplerinin çekilme kararından sonra yeni ir bildiri yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni bir düzen gerekiyor, çünkü var olan düzen işlemiyor. Projeyi yeniden şekillendirmek için atılan adımları gözden geçirmek istiyoruz."

Açıklamada İngiliz kulüplerinin yapılan baskılar nedeniyle kararlarından geri döndürüldükleri belirtildi.

Süper Lig oluşumunun başkanlığını Real Madrid Başkanı Florentino Perez çekiyordu.

İngiliz takımlarının geri çekilmesinden sonra Avrupa Süper Ligi'nde Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Inter, Milan ve Juventus kalmıştı.