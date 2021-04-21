Oyun bitti: İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligi’nde yok
12 kulübün oluşturduğu Avrupa Süper Ligi’ne katılan altı İngiliz kulübünün tamamı, organizasyondan çekildi.
Altı İngiliz, üç İtalyan ve üç İspanyol kulübünün oluşturduğu ve futbol kamuoyunu karıştıran Avrupa Süper Ligi’nde baskılar sonuç verdi ve tüm İngiliz kulüpleri, projeden çekildiklerini duyurdu.
Manchester City ve Chelsea, akşam saatlerinde Avrupa Süper Ligi’nde olmayacaklarını duyurmuştu. Arsenal, Tottenham, Manchester United ve futbolcuların organizasyona ortak tepki gösterdiği Liverpool, Türkiye saati ile 01:00 sularında aynı anda yaptıkları açıklamalarla Avrupa Süper Ligi’nden çekildi.
Liverpool futbolun ve kulübün tüm paydaşlarına duyarlılıkları için teşekkür ederken, Arsenal ise “Bir hata yaptık ve taraftarlarımızdan özür dileriz. Sizi duyduk” ifadelerini kullandı. Manchester United taraftarların, Birleşik Krallık hükümetinin ve diğer önemli paydaşların tepkilerini dinlediklerine vurgu yaparken, Tottenham yönetimi ise çekilme prosedürlerini resmen başladıklarını açıkladı.
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