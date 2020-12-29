SON DAKİKA | Çin aşısı yarın geliyor!
Türk Hava Yolları, Çin'den gelecek Covid-19 aşılarının ilk partisinin yarın Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.
Çin'den gelecek koronavirüs aşılarının seyrine ilişkin detaylar belli oldu. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre; Çin aşısı yarın sabah saatlerinde Türkiye’de olacak. Çin’den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak. İstanbul’a geliş saati yarın saat 06.00 olarak bildirildi. Daha sonra ise Ankara’ya gönderilecek. İlk partide toplam 3 milyon doz aşının geleceği açıklandı. Aşının 17 konteynerde getirilmesi planlanıyor.
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