SON DAKİKA | Çin aşısı yarın geliyor!

29 Aralık 2020 Salı, 10:01

Çin'den gelecek koronavirüs aşılarının seyrine ilişkin detaylar belli oldu. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre; Çin aşısı yarın sabah saatlerinde Türkiye’de olacak. Çin’den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak. İstanbul’a geliş saati yarın saat 06.00 olarak bildirildi. Daha sonra ise Ankara’ya gönderilecek. İlk partide toplam 3 milyon doz aşının geleceği açıklandı. Aşının 17 konteynerde getirilmesi planlanıyor.