EURO 2020: Belçika - Rusya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) B Grubu'nda Belçika ve Rusya, bu akşam karşı karşıya gelecek.
EURO 2020'de B Grubu'nun ikinci maçında Rusya ve Belçika, Türkiye saati ile 22.00'de Rusya'nın Saint-Petersburg kentindeki Krestovsky Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maçın hakemi, İspanyol Mateu Lahoz.
İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:
Belçika: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Thorgan Hazard, Mertens; Lukaku
Rusya: Shunin; Semyenov, Dzhikiya, Diveyev; Karavayev, Zobnin, Ozdoyev, Zhirkov; Miranchuk, Golovin; Dzyuba
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