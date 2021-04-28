EuroLeague'den Final Four açıklaması

28 Nisan 2021 Çarşamba, 13:29

Turkish Airlines EuroLeague yönetimi, 28-30 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da düzenlenecek olan Final Four'un seyircisiz oynanacağını açıkladı. Ligin resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, Alman otoritelerinin tavsiyesine uyulduğu kaydedildi:

"EuroLeague, devam eden küresel pandemi durumu nedeniyle ve Alman ulusal ve yerel otoritelerinin tavsiyelerine uygun olarak 2021 Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un taraftarın katılımı olmadan düzenlemeye karar verildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyor.

Karar, EuroLeague Basketball'un geçen sezondan bu yana bir yıl geçmiş olmasına rağmen, olabildiğince çok taraftarın Final Four'a güvenli bir şekilde katılmasına izin vermek amacıyla çok sayıda seçenek ve senaryo geliştirilmesine rağmen alındı.

Bununla birlikte, taraftarların ve katılımcıların sağlığı ve güvenliği herkes için en büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiğinden, Final Four'a katılım takımlar, çalışan personel ve seçilmiş basın mensupları ile sınırlı olacak. Tüm katılımcılar, katı hijyen protokollerine ve düzenlemelerine tabi olacak. EuroLeague ayrıca, mevcut kısıtlamalar nedeniyle organizasyona katılamayan tüm gazetecilere sahadaymış gibi aynı fırsatları sağlamak için uzaktan hizmet sağlayacak."

"MÜMKÜN OLAN EN İYİ DENEYİM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Açıklamada, taraftarlara özel içerikler sağlanacağı vurgulandı:

Aynı zamanda, taraftarın Final Four'u bizzat yaşayamayacaklarını bilen EuroLeague, 28 ve 30 Mayıs'ta Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da gerçekleşen etkinliği tüm taraftarlara mümkün olan en iyi şekilde sunmak için çalışıyor. 2020-21 sezonu, küresel salgın nedeniyle taraftar yokluğu nedeniyle diğerlerinden farklı olduğu gibi, Final Four da aynı olmayacak.

EuroLeague Basketball, Final Four'u taraftarların evlerinde buluşturmak amacıyla, taraftarlara özel içerik sağlamak için bir dizi yenilikçi proje ve içeriği önümüzdeki haftalarda duyuracak.

EuroLeague, bu sezonun zorlu koşulları altında tüm taraftarlara sabırları ve bağlılıkları için teşekkür etmek istiyor ve arenalarda herkesin maçlarda şahsen eğlenme fırsatına sahip olduğu günü dört gözle bekliyor."