Yoğun bakımdaki eski basketbolcu için seferberlik

28 Nisan 2021 Çarşamba, 12:10

Kariyeri boyunca Galatasaray, Fenerbahçe ve Efes Pilsen formalarını giyen eski milli basketbolcu Hakan Yörükoğlu'nun, geçirdiği mide kanaması sonucu Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir özel hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Türkiye Basketbol Federasyonu, 54 yaşındaki basketbol adamı için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören eski milli basketbolcularımızdan Hakan Yörükoğlu'na acil şifalar diliyoruz."

Dün gece kan ihtiyacı bulunan basketbol adamı için Fenerbahçe Beko ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği, resmi sosyal medya hesaplarından çağrıda bulundu. Eski milli basketbolcu ve televizyon yorumcusu Yusuf Erboy ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda Yörükoğlu'nun kan ihtiyacının karşılandığını, yoğun bakımdaki ismin durumunun stabil olduğunu belirtti.