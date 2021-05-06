SON DAKİKA | Galatasaray yönetiminden flaş açıklama

Son dakika... Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak seçimin iptal edilmesi, sarı-kırmızılı camiada büyük krize neden olurken; yönetimden flaş açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 14:35
SON DAKİKA | Galatasaray yönetiminden flaş açıklama
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Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak seçimin iptal edilmesi, sarı-kırmızılı camiada büyük krize neden olurken; yönetimden flaş açıklama geldi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, seçimin Haziran ayında yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdurrahim Albayrak "Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır." dedi.


İşte Abdurrahim Albayrak'ın sosyal medya paylaşımı:




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