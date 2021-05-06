Galatasaray yönetimini bekleyen büyük tehlike

06 Mayıs 2021 Perşembe, 13:32

Sarı kırmızılı ekipten dün yapılan açıklamada 22-29 Mayıs’ta yapılacak seçimin iptal edildiği açıklanmıştı. Yeni seçim tarihinin 17 Mayıs 2021’den sonra açıklanacak yeni tedbirlere göre pandemi koşullarının imkân verdiği en yakın tarihte yapılacağı belirtildi.

YÖNETİMİ BEKLEYEN TEHLİKE

Seçim için iptal kararı alan yönetimi ise tehlikeyle karşı karşıya. Galatasaray Tüzüğü’nün “Üyelikten Çıkarma Yaptırımı Gerektiren Eylemler” başlıklı 109. maddesinde üyelerin seçimleri engellemesi durumunda üyelikten çıkartılabileceği ifadeleri yer alıyor.

Tüzükte yer alan madde ise şöyle:

ÜYELİKTEN ÇIKARMA YAPTIRIMI GEREKTİREN EYLEMLER

MADDE 109:

109.1) Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek.

109.2) Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.

109.3) Kulüp Başkanı yöneticileri ile üyelerine karşı hakaret fiili eylemde bulunmak.

109.4) Kulübün malvarlığına kasten zarar verici eylem veya davranışlarda bulunmak.

"YÖNETİM İŞGALCİ DURUMA DÜŞÜYOR"

Yaşanan bu olayların ardından Galatasaray eski yöneticisi gazeteci Fatih Altaylı bugünkü yazısında Galatasaray yönetiminin işgalici duruma düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı, " Pandemi bahanesiyle iki yıldır mali genel kurul yapmayarak kulübün hesaplarını genel kurul üyelerinden kaçıran yönetim, şimdi de seçimi iptal etti. Oysa yönetimin böyle bir yetkisi yok. Tüzük gereği seçimi Mayıs ayı sonuna kadar yapmak zorundalar. Seçim Genel Kurulu pandemi nedeniyle yapılmayacaksa bu yönetim kurulunun kararı ile olamaz. Ancak ve ancak İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile olabilir. Galatasaray’ın yönetim kurulu makamını işgal eden güruh, yetkisi olmayan bir konuda karar almıştır. Kararın hiçbir geçerliliği yoktur. Galatasaray’ı gerekirse bir kayyum seçime götürecektir."