SON DAKİKA | Hes Kablo Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

25 Nisan 2021 Pazar, 20:16

Kayserispor'da teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi. Beşiktaş karşısında alınan yenilginin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takımın bugün (pazar) yapılan antrenmanın ardından yönetime istifasını sundu.

Hamzaoğlu'nun istifasını kabul eden Kayserispor Yönetimi, sezonun geri kalan 5 haftasında takımı teslim edeceği teknik adam için vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Süper Lig'de 6 maça çıkan Kayserispor, 4 kez berabere kalırken, 2 yenilgi yaşadı.

Bu sezon Bayram Bektaş, Samet Aybaba ve Dan Petrescu ile çalışan Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu görevinden ayrılan 4. teknik direktör oldu.



