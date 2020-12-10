SON DAKİKA | Resulayn’da bombalı araçla saldırı: 2 şehit, 8 yaralı
İçişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 8 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasında, bugün saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu; 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve kahraman Jandarmamıza başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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