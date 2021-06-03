Rizespor Başkanı Kartal görevi bıraktı

Super Lig'in Karadeniz temsilcilerinden Rizespor'un başkanı Hasan Kartal görevini bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 11:17
Rizespor Başkanı Kartal görevi bıraktı
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, görevini bıraktığını açıkladı.

Hasan Kartal ilginç demeçleri ile gündem yaratmıştı.

"HAKEMİ VURURUM"

Sezon sonunda yıprandığını açıklayan Kartal, görevi bırakma sinyalleri vermişti. Hasan Kartal'ın, "Silahım olsa hakemi vururdum" açıklaması ise ses getirmişti.



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