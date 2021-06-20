SON DAKİKA | EURO 2020'deki Türkiye - İsviçre maçının ilk 11'leri açıklandı

20 Haziran 2021 Pazar, 17:38

EURO 2020 A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i açıklandı.

Millilerin kadrosu şu şekilde:

"Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz."

İsviçre ise sahaya şu 11 ile çıkacak:

"Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber Embolo, Shaqiri, Seferovic."

