SON DAKİKA | EURO 2020'deki Türkiye - İsviçre maçının ilk 11'leri açıklandı
Son dakika.... A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 A Grubu'nda İsviçre ile kozlarını paylaşacağı maçın ilk 11'leri açıklandı.
EURO 2020 A Grubu üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i açıklandı.
Millilerin kadrosu şu şekilde:
"Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz."
İsviçre ise sahaya şu 11 ile çıkacak:
"Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber Embolo, Shaqiri, Seferovic."
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