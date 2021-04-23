SON DAKİKA | UEFA'dan, 2020 için ilginç değişiklik; o 2 kent yok!
Son dakika - UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla ve St. Petersburg'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.
UEFA, sürpriz bir karara imza attı.
Pandemi koşullarını gözönünde bulunduran UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla ve St. Petersburg'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.
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