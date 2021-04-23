SON DAKİKA | UEFA'dan, 2020 için ilginç değişiklik; o 2 kent yok!

23 Nisan 2021 Cuma, 14:18

UEFA, sürpriz bir karara imza attı.

Pandemi koşullarını gözönünde bulunduran UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla ve St. Petersburg'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.