SON DAKİKA | UEFA'dan, 2020 için ilginç değişiklik; o 2 kent yok!

Son dakika - UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla ve St. Petersburg'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.

AA
23 Nisan 2021 Cuma, 14:18
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UEFA, sürpriz bir karara imza attı.

Pandemi koşullarını gözönünde bulunduran UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla ve St. Petersburg'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.


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