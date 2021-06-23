Son dakika... 4. yargı paketi Meclis'ten geçti

Son dakika gelişmesi... Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2021 Çarşamba, 18:02
Son dakika... 4. yargı paketi Meclis'ten geçti
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Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.



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