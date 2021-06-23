Son dakika... 4. yargı paketi Meclis'ten geçti

23 Haziran 2021 Çarşamba, 18:02

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.



