Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan Covid-19 tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 test yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Buna göre, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu, 28 bin 896 kişinin Covid 19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Covid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte, Türkiye toplam vaka sayısı 5 milyonu aşarak 5 milyon 16 bin 141 oldu.
Türkiye'nin 8 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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