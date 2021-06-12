Son dakika: Afrin'de patlama: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nin düzenlediği saldırıda Afrin'deki hastanede tedavi gören 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 sivilin yaralandığını bildirdi.

AA
12 Haziran 2021 Cumartesi, 20:10
Son dakika: Afrin'de patlama: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada,  Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.


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