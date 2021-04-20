Son dakika... AKP'den 'Türkiye-Mısır dostluk grubu' teklifi
Son dakika gelişmesi... AKP, TBMM'de Türkiye - Mısır dostluk grubu kurulması için teklif veriyor.
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye ve Mısır arasında dostluk grubu oluşturmasına ilişkin teklifimizi Meclis Başkanlığına veriyoruz" dedi.
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