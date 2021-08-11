Son dakika: Altındağ'daki kavga üzerine Valilik'ten açıklama

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:46

Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ'da iki grup arasında meydana gelen kavgaya ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu şahısların yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

“10.08.2021 günü 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki parkta mahalle sakinleri ile yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 Türk yurttaşı yaralanmıştı. Olayın ardından bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik grup, yabancı uyruklulara ait işyerleri ile araçlarına zarar vermişti.