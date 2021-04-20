Son dakika... Ankara'da operasyon: 106 gözaltı
Son dakika gelişmesi... Ankara'da polisin 2 yıllık teknik takibi sonucu operasyon başlatıldı.
Ankara'da polisin 2 yıllık teknik ve fiziki takibi sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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