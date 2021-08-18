Son dakika: Atlantik'te gemi faciası! Çok sayıda ölü
Son dakika haberi... BM, Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu gerçekleşen kazada 47 kişi yaşamını yitirdiğini duyurdu.
BM, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcunun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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