Son dakika: Atlantik'te gemi faciası! Çok sayıda ölü

Son dakika haberi... BM, Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu gerçekleşen kazada 47 kişi yaşamını yitirdiğini duyurdu.

AA
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:59
Son dakika: Atlantik'te gemi faciası! Çok sayıda ölü
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BM, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...


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