Son dakika: Atlantik'te gemi faciası! Çok sayıda ölü

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:59

BM, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta susuz ve gıdasız kalan 47 yolcunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

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