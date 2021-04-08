Menzilci Edizer Gergerlioğlu ve Demirtaş'ı hedef aldı

08 Nisan 2021 Perşembe, 09:26

Türk Medeni Kanunu’nu hedef alarak “İkinci eş alın” önerisinde bulunduktan sonra, GATA Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Menzilci Dr. Ali Edizer, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı hedef aldı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Edizer, Gergerlioğlu ve Demirtaş için "İslam hükümlerine göre muamele edilseydi, hiçbiri yaşamıyor olurdu" dedi.

Edizer, Salih Gergerlioğlu’nun babasının ayakkabıları giydirilmeden gözaltına alınarak evden apar topar alındığına dair mesajını alıntılayarak, “Bak çocuk. Bu kez doğru söylüyorsun inşallah. Yoksa boş yere mutlu olacağım, lâyık olduğu muameleyi yaptılar diye” ifadelerini kullandı.

Edizer devamında şunları söyledi:

“En kısa zamanda Gergerli, Selo, Melo gibi terör örgütü mensuplarının kendilerine lâyık ‘üniformalı’ fotoğraflarının kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz. Turuncu, zebra, pembe, mor ya da kendi fikirlerini temsilen rengarenk (LPG) üniformaları ile. Ama bir an önce. Teröre ve teröriste arka çıkmanın hükmünü merak edenler!

Şu Âyet-i Kerîmenin tefsirine bir bakın :

Allah ve resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde düzeni bozmaya çalışanların cezası öldürülmeleri yahut asılmaları veya el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Âhirette ise onlar için büyük bir azap vardır (el-Mâide 5/33)”