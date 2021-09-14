Son dakika: Bahçeli'den "Laiklik" çıkışı

14 Eylül 2021 Salı, 16:26

MHP Genel Başkanı Bahçeli, laikliğin Anayasa’dan çıkarılması tartışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, "Bugünkü nazik ve hassas dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığımızı ve Laikliği eş zamanlı olarak sıcak tartışmaların içine sürüklemek Türkiye’nin aleyhine kulis yapan, yıkım senaryosu hazırlayan zalim mihrakların eline koz vermektir. Türkiye bu karanlık tünelden süratle çıkmalıdır. Bir başka sorun ise Laikliğin Anayasa’dan çıkarılma meselesidir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli şunları söyledi:

“Ülkemiz on yıllar boyunca sığ ve kısır tartışmalarla meşgul edilmiş, gücü ve enerjisi devamlı surette içe dönük konu başlıklarında harcanmıştır. Milli ve manevi değerler eksenine tutunan sert kutuplaşmalar zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşarak milli birlik ve dayanışma ruhuna zarar vermiştir. Bu esnada birbirimize çatık kaşla bakıyorken, haricimizdeki birilerine, hadiselerin bilenmiş akışına müdahale ve mukabelede ne yazık ki geç kalınmıştır. Köprülerin altından sular hızla akıyorken, hala köprü üzerinde cepheleşme hastalığına maruz kalmak talihsiz ve esef verici gelişmelere davetiye çıkarmıştır. İnanç, mezhep, etnik aidiyet, dil ve köken gerilimlerini taammüden kamçılayan, nihayetinde insanlarımızın gönül ve muhabbet bağlarını koparmak için gerginlikleri körükleyen fırsat düşkünleri işin özünde ateşle oynamışlardır."

NE OLMUŞTU?

Yargıtay'ın Ankara Ahlatlıbel'de inşa edilen yeni hizmet binasının açılışı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla yapılmıştı.

Yargıtay'ın Ankara Ahlatlıbel'de inşa edilen yeni hizmet binasının açılışında, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın cübbesi ile dua etmesi büyük tepki çekmişti.

Açılışa çok sayıda siyasetçi tepki gösterirken, Hukukçu Turgut Kazan da “duayla adaletin sağlanamayacağını” belirtirken hukukçu Ümit Kocasakal, “Adli yıl açılışında, bir yanda yasamayı, diğer yanda yargıyı yutmuş obez bir yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı’nın, etkin ve baskın olarak yer almasını doğru bulmuyorum” demişti.