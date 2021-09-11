Demokrasi, Laiklik, Diyanet - Mustafa GAZALCI

11 Eylül 2021 Cumartesi

Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerindendir. Onsuz Cumhuriyet, demokrasi, barış ve gelişme düşünülemez. Cumhuriyet’in ilanından yaklaşık dört ay sonra, 3 Mart 1924’te, 3 devrim yasası çıkarılarak devlette, toplumda, eğitimde laikliğin temeli atılmıştır. Bu yasalarla hilafet, din ve vakıflar bakanlığı kaldırılmış, eğitimde ikilik (dinsel-bilimsel) yerine Öğretim birliği getirilmiş, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) kurulmuştur.

Ne yazık ki DİB, bugün kuruluş amacının tam tersine laiklik karşıtı bir duruma geldi, getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tartışmalı kılıçlı gösterileri ve birçok konuşmasından sonra, açıkça şeriat düzenini öven şu sözleri söyleyebildi:

“İnanç (din) sokakta olmasın, mahallede olmasın, şehirde olmasın ve insanın içinde olsun gibi bir anlayış var. İnsan ile Allah arasında olsun, evine ve ticaretine, siyasetine, adaletine yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar.”

Erbaş’ın “bir anlayış” dediği, aklı sıra küçümseyerek söylediği laiklik, Türkiye Cumhuriyeti’nin olmazsa olmaz temel ilkesidir.

OLUMLU ÖRNEKLER VARDI…

DİB, bir zamanlar kuruluş amacına uygun olarak laikliğe sadık kalmıştır. Hatta AKP’nin ilk yıllarında, Mehmet Aydın’ın bakanlığı zamanında atanıp uzun süre başkanlık yapan Ali Bardakoğlu dönemini arar olduk.

Yine TBMM’de Milli Eğitim Komisyonu Başkanı olan eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç’la birlikte çalışmaktan mutluluk duyduk. Laikliğe, demokratik kurallara, yasalara bağlıydı. Bu iki eski başkan, Ali Erbaş gibi davranmadılar. Kuruluş yasasının dışına çıkmadılar. Özgür kişiliklerini korudular. Çevrelerinde saygı gördüler.

DİB, 19 yıllık AKP iktidarında devasa bütçesiyle, etkinlikleriyle eğitim, devlet, toplum düzenini adım adım dinselleştirmeye çalıştı. Şimdiki başkanı bununla da yetinmiyor, açıkça şeriat çağrısı yapıyor.

LAİKLİK OLMADIĞINDA

Halkın büyük çoğunluğu her şeye karşın laikliğe, demokrasiye, Cumhuriyete ve Atatürk’e bağlıdır. Afganistan’da, laikliğin olmadığı birçok İslam ülkesinde yaşananları, kadın haklarının, insan hak ve özgürlüklerinin çiğnendiğini görmektedir. İktidar ve onu gözü kapalı destekleyen kamu görevlileri, gündem değiştirmek için ne yaparsa yapsın başarılı olamayacak, laik Cumhuriyet ve demokrasi, ilk genel seçimde kazanacaktır.

MUSTAFA GAZALCI

16 VE 22. DÖNEM DENİZLİ MV., EĞİTİMCİ