Son dakika... Bakan Koca açıkladı: Aşılama programına bir grup daha dahil edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini duyurdu.

AA
27 Mayıs 2021 Perşembe, 11:32
Son dakika... Bakan Koca açıkladı: Aşılama programına bir grup daha dahil edildi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini açıklayarak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin"


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