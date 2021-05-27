Son dakika... Bakan Koca açıkladı: Aşılama programına bir grup daha dahil edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini açıklayarak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin"
Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021
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