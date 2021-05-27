Son dakika... Bakan Koca açıkladı: Aşılama programına bir grup daha dahil edildi

27 Mayıs 2021 Perşembe, 11:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programına öncelikli bir grubun daha dahil edildiğini açıklayarak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin"