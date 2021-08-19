Son dakika: Bakan Koca, en çok vaka artışı olan illeri paylaştı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos arasında illere göre haftalık (100 bin kişide ) vaka sayısını paylaşıp, vaka görünme oranı en çok artan 5 ili açıkladı.
Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı. 168 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 45 milyon 25 bin 676 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 34 milyon 128 bin 107'e yükseldi. Üçüncü doz aşı 7 milyon 195 bin 181'e ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 86 milyon 413 bin 722 oldu.
Sosyal medya hesabından İllerin haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım'' uyarısında bulunarak, 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı.
Son bir haftada oronavirüs vaka görünme oranı en çok artan iller şöyle:
- Batman
- Bayburt
- Aksaray
- Gümüşhane
- Ardahan
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
İllere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.
Haftalık verilere göre; Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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