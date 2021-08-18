Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak" ifadelerini kullandı.
Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1HBWhzrDCD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2021
VAKA SAYISI DÜN 21 BİNİN ÜZERİNDEYDİ
Bakanlığın 17 Ağustos verilerine göre, 21 bin 692 vaka tespit edilirken, 183 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, dün 294 bin 561 test yapılmış ve 14 bin 636 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 18 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Afrin’e füzeli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
- Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı
- Çay dağıtan Erdoğan'a gözyaşlarıyla isyan etti
- Canlı yayında anketleri hatırlattı: 'AKP gidiyor'
- İkinci el araç alacaklar dikkat!
- İETT otobüsünde ortalık karıştı!
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- Yeşilçam’ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- Mahsun Kırmızıgül'den Afganistan yorumu
- İmamoğlu, iddialar üzerine harekete geçti
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- 25 yaşında, yılda 515 bin dolar kazanıyor
- Peker'den, AKP'li Külünk'e 'Kaseti yayınlarım' tehdidi!