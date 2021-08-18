Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 20:48

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak" ifadelerini kullandı.

Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1HBWhzrDCD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2021

VAKA SAYISI DÜN 21 BİNİN ÜZERİNDEYDİ

Bakanlığın 17 Ağustos verilerine göre, 21 bin 692 vaka tespit edilirken, 183 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, dün 294 bin 561 test yapılmış ve 14 bin 636 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 18 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: