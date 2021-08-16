Son dakika: Bakan Koca'dan "4'üncü doz aşı" açıklaması

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "4'üncü doz aşı" üzerine açıklamalarda bulundu.

"Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur." diyen Koca, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşılaması ile ilgili yaptığı güncellemeye açıklık getirdi.

Koca, "Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklaması şöyle:

Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 16, 2021

NE OLMUŞTU?

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlanmıştı.

PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması ise 3 aydan 1 aya çekildi. Yeni uygulamada 4'üncü doz aşı da tanımlandı. 4'üncü dozlar da 3'üncü dozdan 21 gün sonra yapılabilecek. 4'üncü dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4'üncü hak olarak verilmişti.