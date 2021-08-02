Son dakika: Bakan Kurum'dan "109 bina yıkılacak" açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmaris'te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik." açıklamasında bulundu.
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