Son dakika: Bakan Kurum'dan "109 bina yıkılacak" açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaris'teki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:58
Son dakika: Bakan Kurum'dan
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmaris'te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik." açıklamasında bulundu.

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